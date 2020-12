Detetados casos da nova estirpe de covid-19 no Japão

O Japão anunciou, esta sexta-feira, ter detetado vários casos da nova estirpe do SARS-CoV-2 em viajantes provenientes do Reino Unido.

A notícia foi avançada pela ministra japonesa da Saúde, Norihisa Tamura, que disse que foram detetados cinco casos da nova estirpe no país, em dois aeroportos japoneses, em Haneda, Tóquio e em Kansai, Osaka, entre os dias 18 e 21 de dezembro.

Os infetados estão em isolamento e apenas um apresenta sintomas da doença. Não foram avançados detalhes sobre a identidade ou nacionalidade dos infetados.

O Japão proibiu a chegada de estrangeiros do Reino Unido desde quinta-feira, excetuando os japoneses residentes no país nem residentes estrangeiros no Japão.

Além do Japão, casos da nova estirpe também foram detetados na África do Sul.

Recorde-se que os investigadores afirmam que esta estirpe é muito mais contagiosa do que a que apareceu em Wuhan, mas dizem que ainda não existem provas de que seja mais letal.