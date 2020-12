Número de casos e óbitos diários por covid-19 voltou a descer no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram registados mais 570 óbitos por covid-19 no Reino Unido, uma ligeira descida em relação aos dados de quinta-feira - menos quatro vítimas mortais infetadas com o novo coronavírus. Já morreram 69.501 pessoas por covid-19 no país.

Foram confirmados mais 32.725 casos do novo coronavírus no Reino Unido. Tal como o número de óbitos ocrreu uma descida no número de infeções. Foram registados 39.036 casos ontem. Desde o início da pandemia já foram infetadas 2.221.312 pessoas no país liderado por Boris Johnson.

O número de internados não é atualizado pelas autoridades de saúde desde o dia 22 de dezembro, quando existiam 2.143 pessoas com covid-19 hospitalizadas, das quais 1.529 infetados estavam internadas nos cuidados intensivos.