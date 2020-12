Dia de Natal marcado por chuva e inundações na Madeira

O dia de Natal na ilha da Madeira está a ser marcado por inundações, tanto em casas como em várias estradas. Segundo o Jornal da Madeira, o norte da ilha é a região mais afetada, especialmente as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente.

Várias vídeos partilhados nas redes sociais mostram como o mau tempo está a afetar o arquipélago. Num deles pode mesmo ver-se o cemitério da Igreja do Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada completamente submerso. Segundo declarações do autarca de Ponta Delgada não existe nenhuma estrada na freguesia que esteja transitável. "Se em fevereiro de 2010 foi o dia 20 de fevereiro, na Ponta Delgada nunca mais esqueceremos o 25 de dezembro", afirmou Miguel Freitas, que apelida a situação de "catastrófica"

Já dezenas de pessoas já foram retiradas das suas casas por segurança. Uma casa chegou mesmo a ruir em Ponta Delgada, de acordo com a mesma fonte.

O DN Madeira avançou que existem oito turistas que ficaram com as viaturas presas junto à entrada do túnel que liga Boaventura a Ponta Delgada. Apesar de tentarem fazer inversão de marcha, acabaram por ver o caminho bloqueado por duas derrocadas de pedras provocadas pelas águas e tiveram de procurar abrigo no túnel onde, ao final da tarde, ainda se encontravam à espera de ser socorridos, no entanto, já se encontravam equipas de socorro no local a tentar abrir caminho para resgatar os turistas.

Tanto a equipa da freguesia de Ponta Delgada e de Boaventura estão no terreno para combater os estragos provocados pela chuva.