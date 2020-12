Infarmed acompanhou entrega das vacinas: "normas são cumpridas rigorosamente"

"As pessoas podem estar tranquilas", garantiu o presidente do Infarmed.

O primeiro lote vacinas Pfizer/BioNTech contra a covid-19, com 9.750 doses, chegou este sábado de manhã a Portugal a umas instalações de armazenamento no concelho de Montemor-o-Velho, perto de Coimbra. A acompanhar todo o processo esteve uma equipa de inspeção do Infarmed, disse aos jornalistas o presidente da autoridade do medicamento, Rui Santos Ivo.

“Há um conjunto de procedimentos de verificação e de identificação das vacinas que chegaram, das quantidades que chegaram, da sua conformidade, e portanto é esse processo que tem estado aqui a decorrer”, disse no local em declarações aos jornalistas, garantindo aquele armazém "tem condições" para manter as vacinas a 80 graus negativos e que as “normas estão a ser cumpridas rigorosamente”.

“Todos estes procedimentos são verificados quer pela empresa, quer pela transportadora e depois aqui pelos responsáveis do armazém”, afirmou Rui Ivo Santos.

“Nós aplicamos um conjunto de regras definidas relacionadas com a distribuição de medicamentos e portanto essas regras iniciam-se na fábrica e mantém-se ao longo do transporte: desde o local de fabrico, onde inicia o processo de transporte até ao nosso país, e manter-se-ão aqui também neste armazém central”, explicou o presidente do Infarmed.

O responsável diz que para o Infarmed este “não é um processo novo”, apontando que a única coisa diferente seja talvez “as condições em que a vacina tem de ser conservada na sua fase inicial, mas esses processos fazem parte do mundo do medicamento e portanto as equipas envolvidas estão perfeitamente capacitadas para assegurar todas as condições e as pessoas podem estar tranquilas”.

Agora, a próxima etapa “é chegar aos locais onde vai decorrer a vacinação”. Segundo a ministra da Saúde, que também esteve em Coimbra a acompanhar a chegada das vacinas, as doses devem ser ainda hoje distribuídas pelos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.