“Há luz ao fundo do túnel, mas ainda não saímos do túnel”, diz António Costa sobre chegada das vacinas

"Ainda é cedo para baixar a guarda e relaxar nas medidas de proteção", escreveu o primeiro-ministro no Twitter

O primeiro-ministro, António Costa, considera que a chegada do primeiro lote de vacinas contra a covid-19 a umas instalações de armazenamento no concelho de Montemor-o-Velho, perto de Coimbra é “um extraordinário esforço da Ciência, uma coordenação exemplar da União Europeia”, escreveu no Twitter.

“Temos pela frente vários meses de trabalho bem planeado. Agora temos a certeza de que há luz ao fundo do túnel”, disse.

“Mas ainda não saímos do túnel. Por isso, ainda é cedo para baixar a guarda e relaxar nas medidas de proteção. Com determinação reforçada por este momento de esperança”, completou o chefe do Governo.