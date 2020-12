Espanha identifica quatro casos da nova variante do coronavírus proveniente de Inglaterra

Casos dizem respeito a quatro pessoas que viajaram do Reino Unido para Espanha

Foram detetados em Espanha quatro casos da nova variante de covid-19 identificada a sul de Inglaterra, informou o vice-ministro da Saúde Pública e do Plano Covid-19, Antonio Zapatero, na conferência de imprensa.

Os casos dizem respeito a quatro pessoas que viajaram do Reino Unido para Espanha e, segundo as autoridades, existem outros três casos suspeitos nos quais o genoma do vírus está a ser sequenciado.

Recorde-se que, apesar de não existirem provas que indiquem que esta nova variante do coronavírus detetada em Inglaterra seja mais letal, a comunidade científica tem-se mostrado preocupada.

Alguns países europeus chegaram mesmo a suspender voos e transportes marítimos do Reino Unido. Em Portugal, apenas cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal provenientes do Reino Unido podem aterrar em território nacional.