Morreram 78 pessoas com covid-19 em Portugal no Natal

A região com mais mortes nas últimas 24 horas foi Lisboa e Vale do Tejo

No dia em que chegou a Portugal o primeiro lote de vacinas contra a covid-19, o país registou mais 1.214 contágios por covid-19. Nas últimas 24 horas, houve ainda 78 mortes provocadas pelo novo vírus, elevando o número de vítimas mortais desde o início da pandemia para 6.556, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No que toca à distribuição de óbitos por território nacional, Lisboa e Vale do Tejo registou este sábado o maior número de mortes diárias: 32 infetados perderam a vida devido ao novo coronavírus. Segue-se a região Norte, com 30 mortes, o Centro, com oito, o Alentejo, com sete, e o Algarve, com um óbito. Em Portugal insular não houve vítimas mortais a registar associadas à covid-19.

Os contágios registados hoje elevam para 392.996 o número de casos desde o início da pandemia. A região do país mais afetada foi o Norte, com 451 novos casos. Depois, Lisboa e Vale do Tejo, com 438, o Centro, com 148, o Algarve, com 85 e o Algarve, com 43. Na Região Autónoma da Madeira, nas últimas 24 horas, registaram-se 28 novos casos e na Região Autónoma dos Açores, 21.

O número de casos ativos apresentou uma descida: há menos 409, num total de 69.769. Por outro lado, o número de internados voltou a subir. Há agora 2.790 internados, mais 36 do que no dia anterior, dos quais 513 estão em unidades de cuidados intensivos, mais nove do que na sexta-feira.

Desde o início da pandemia, em Portugal já recuperaram 316.671 pessoas da doença, mais 1.545 curados de sexta para sábado. As autoridades de saúde têm por esta altura 90.318 contactos sob vigilância, um aumento de 225.