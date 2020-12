Marta Temido vai acompanhar a administração das primeiras doses da vacina contra a covid-19

No domingo, a governante vai estar no Centro Hospitalar Universitário do Porto, onde a primeira vacina será administrada.

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai acompanhar o processo de administração da vacina no domingo, informou o gabinete da ministra em comunicado.

A governante vai estar no Centro Hospitalar Universitário do Porto, onde a primeira vacina será administrada, no Hospital de São João no Porto, a partir das 10h00, e depois segue para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Na segunda-feira, Marta Temido vai estar nos hospitais Curry Cabral e Santa Maria, em Lisboa, para seguir de perto a inoculação das primeiras doses da vacina contra a covid-19.

Recorde-se que este sábado, a ministra da Saúde acompanhou igualmente a chegada do primeiro lote de vacinas Pfizer/BioNTech a Montemor-o-Velho, perto de Coimbra, onde ficaram armazenadas.