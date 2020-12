Campanha "Avance para 2021 com toda a Segurança" lançada este domingo

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) quis realizar uma retrospetiva do ano 2020, através da animação de vários sinais de trânsito, de modo a recordar os constrangimentos que ocorreram ano com o intuito de tornar o próximo ano mais seguro.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou, este domingo, a Campanha de Segurança Rodoviária “Avance para 2021 com toda a Segurança”, que tem como objetivo realizar uma retrospetiva do ano 2020, através da animação de vários sinais de trânsito, de modo a recordar os constrangimentos que ocorreram ano com o intuito de tornar o próximo ano mais seguro.

Esta campanha irá decorrer até dia 5 de janeiro e contará com a parceria de 89 entidades que "aceitaram o desafio de aderir a mais uma iniciativa em prol da segurança rodoviária, unindo toda a sociedade em redor de um objetivo comum: acabar com as mortes na estrada", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Recorde-se que a campanha do ano passado, apelidada “O Melhor Presente é estar Presente”, alcançou cerca de 200 milhões de visualizações. A campanha "Avance para 2021 com toda a segurança" terá divulgação na televisão, rádios nacionais, regionais e locais, cartazes e mupis, assim como nos meios digitais da ANSR e parceiros.

"O desejo da ANSR para o novo ano que se inicia é poder contar com todos os cidadãos para atingir o único número aceitável de vítimas mortais na estrada: Zero. É preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade na alteração do atual paradigma e o compromisso de alterar comportamentos na estrada. A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade, e pode ser evitada. Vamos juntos contribuir para que 2021 seja um ano sem mortes na estrada"; conclui a nota da ANSR.