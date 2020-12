Primeira vacina contra o novo coronavírus administrada no Hospital São João

"Gostaria de dizer que estou absolutamente tranquilo com a vacina", afirmou António Sarmento, médico infecciologista de 65 anos.

António Sarmento, um médico infecciologista e diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital São João, no Porto, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o novo coronavírus em Portugal.

“Agradeço a honra de ter sido o primeiro a ser vacinado. Gostaria de dizer que estou absolutamente tranquilo com a vacina, não tão tranquilo com este aparato. Estou confiante, otimista, com esperança e acho que estou como qualquer cidadão. Não fugirei da vacina, mas também não corri atrás dela”, disse António Sarmento, depois de ter sido vacinado contra o novo vírus.

Questionado sobre a segurança da vacina, o médico afirma que "o risco não é zero mas o risco também não é zero com nenhum medicamento novo” e diz que "não se pode viver a vida sem nenhum risco".

António Sarmento aponta ainda que as reações adversas à vacina não devem desvalorizar a importância da vacinação. "As pessoas não podem dizer que temos de parar a vacina com o choque anafilático. Podem acontecer reações graves com uma simples aspirina”, exemplificou.

Recorde-se que o Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, prevê vacinar 2000 profissionais ainda este domingo.