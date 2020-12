PSP deteve 22 pessoas nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa realizou 22 detenções entre as 09h00 de sábado e as 09h00 deste domingo, em toda a sua área de intervenção. Segundo uma nota enviada às redações pela força de segurança, nas últimas 24 horas a PSP realizou operações de detenções e de apreensão de armas.

"No período referido a PSP de Lisboa efectuou 22 detenções, 08 por condução sob a influência do álcool, 05 por falta de habilitação legal para conduzir, 02 por mandado de detenção, 02 por furto, 02 por posse ilegal de arma, 02 por resistência e coacção sobre funcionário (PSP) e 01 por outros crimes. No mesmo período foram apreendidas 02 armas brancas, 02 bastões e 01 reprodução de arma de fogo", pode ler-se no comunicado.