Messi goza mais alguns dias de férias

Lionel Messi foi a ausência mais marcante dos treinos deste domingo de manhã do FC Barcelona. O capitão da equipa está na Argentina, onde vai ficar e aproveitar os dias de férias que o clube lhe concedeu, e não vain confrontar o Eibar na terça-feira de manhã.

O internacional argentino só voltará aos treinos comandados por Ronald Koeman no início de 2021, a 1 de janeiro. Vai então começar a preparação para o primeiro jogo de 2021 dos blaugranas, perante o Huesca.

É consenso na imprensa espanhola que esta gestão de folgas, bem como a cedência de mais dois dias de férias, fazem parte de uma estratégia de gestão física do jogador, que conta já com 33 anos de idade. Mess tinha já direito a descanso em dois momentos do calendário nos últimos meses, para a Liga dos Campeões, frente a Dínamo de Kiev e Ferencvaros.