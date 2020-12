António Costa diz que é um "dia de alento e esperança"

O primeiro-ministro, António Costa, já reagiu ao início da distribuição da vacina contra o novo coronavírus, e disse que este é um dos "dias que ficarão para sempre nas nossas memórias", na sua conta oficial de Twitter.

"Como previsto" arrancou o processo de vacinação num "dia de alento e esperança que nos dá força para continuar a trabalhar com a mesma determinação", pode ler-se no tweet do governante, que aproveitou o momento para reforçar que o combate à pandemia não terminou, que esta luta é um processo, e que o processo de vacinação levará meses, "o que nos obriga a manter todos os cuidados".

Recorde-se que o processo de vacinação teve início este domingo em Portugal. António Sarmento, um médico infecciologista e diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital São João, no Porto, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o novo coronavírus em Portugal.