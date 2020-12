Número de casos ativos continua a descer mas número de internados sobe novamente

No que toca à distribuição de óbitos por território nacional, Lisboa e Vale do Tejo registou este domingo o maior número de mortes diárias. Foi no Norte que ocorreu um maior registo do número de novas infeções nas últimas 24 horas.

No dia em que Portugal iniciou o processo de distribuição da vacina contra o novo coronavírus, o país registou mais 1.577 contágios por covid-19. Nas últimas 24 horas, houve ainda 63 mortes provocadas pelo novo vírus, elevando o número de vítimas mortais desde o início da pandemia para 6.619, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No que toca à distribuição de óbitos por território nacional, Lisboa e Vale do Tejo registou este domingo o maior número de mortes diárias: 24 infetados perderam a vida devido ao novo coronavírus. Segue-se a região Norte, com 23 mortes, o Centro, com onze, o Alentejo, com quatro, e um óbito na Madeira. No Algarve e nos Açores não houve vítimas mortais a registar associadas à covid-19. Desde o início da pandemia já morreram 6.619 pessoas por covid-19 no país.

Os contágios registados hoje elevam para 394.573 o número de casos desde o início da pandemia. A região do país mais afetada foi o Norte, com 717 novos casos. Depois, Lisboa e Vale do Tejo, com 464, o Centro, com 279, o Algarve, com 38 e o Alentejo com 32. Na Região Autónoma da Madeira, nas últimas 24 horas, registaram-se 12 novos casos e na Região Autónoma dos Açores, 10.

O número de casos ativos continua a descer: há menos 1561, num total de 68.208. Por outro lado, o número de internados voltou a subir. Há agora 2.870 internados, mais 80 do que no dia anterior, dos quais 504 estão em unidades de cuidados intensivos, menos nove do que no sábado.

Desde o início da pandemia, em Portugal já recuperaram 319.746 pessoas da doença, mais 3.075 curados de sábado para domingo. As autoridades de saúde têm por esta altura 92.069 contactos sob vigilância.