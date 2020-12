Madeira regista casos da nova estirpe em viajantes provenientes do Reino Unido

Já vários países vieram a público dizer que há casos da nova estripe no país, como é o caso do Japão, Espanha, França e Itália.

Foram registados casos da nova estripe do SARS-CoV-2 na Madeira em viajantes provenientes do Reino Unido, anunciou, este domingo, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira.

"Na sequência da análise genética pedida pela Direção Regional de Saúde ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge a uma amostra de alguns casos positivos detetados na RAM [Região Autónoma da Madeira], foi confirmada a presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira", revelou a secretaria regional, sem especificar o número de pessoas infetadas com a nova estripe da covid-19 no arquipélago.

"Esta identificação só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira o qual permite rastrear, identificar e encaminhar para isolamento casos positivos, quando detetados", acrescenta ainda a secretaria, que garante estar a cumprir as normas das autoridades de saúde.

Recorde-se que a nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido é considerada mais contagiosa. Já vários países vieram a público dizer que há casos da nova estripe no país, como é o caso do Japão, Espanha, França e Itália.