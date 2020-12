Cristiano Ronaldo é o jogador do século

O maior galardão do dia foi para Cristiano Ronaldo, que os Globe Soccer Awards consideraram como o Jogador do Século. Perante Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho, o internacional português foi escolhido como o maior jogador entre os anos de 2001 e 2020.

Ronaldo referiu querer um "melhor ano", sem a pandemia, e relembrou o apoio da sua família e amigos. O vencedor por cinco vezes do Ballon d'Or, disse estar "orgulhoso" e "motivado para continuar a sua viagem" com este galardão, entregue no Dubai.

Houve ainda espaço para uma pequena "surpresa": um vídeo em que diferentes crianças das academias da Juventus pelo mundo dão os parabéns a Cristiano Ronaldo por este feito.

Já Jorge Mendes foi mais um galardoado luso, tendo sido reconhecido como o empresário do século, perante nomes como Giovanni Branchini e Mino Raiola.

Robert Lewandowski, por sua vez, voltou a levar a vantagem perante Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na categoria de Jogador do Ano. Após a vitória nos prémios The Best, entregues pela FIFA, o polaco do Bayern de Munique foi agora galardoado nos Globe Soccer Awards.

Nas restantes categorias, o Bayern de Munique foi considerado o Clube do Ano, e o Real Madrid levou para casa o prémio de Clube do Século. Já Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern de Munique, foi eleito Treinador do Ano, ao passo que Pep Guardiola é o Treinador do Século.

Iker Casillas e Gerard Piqué venceram também o Prémio Player Career.