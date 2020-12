Renato Paiva despede-se do Benfica

Renato Paiva vai treinar o Independiente del Valle, no Equador, tendo por isso deixado a sua posição como técnico do Benfica B. Hoje, a despedida não foi a desejada, tendo a equipa B das águias perdido por duas bolas a zero perante o Penafiel.

Ainda assim, o técnico de 50 anos disse deixar "um projeto muito bonito, de crescimento dos jogadores e cujos resultados estão à vista, quer nacional quer internacionalmente, e um clube fantástico, que é o meu". A Nélson Veríssimo, o homem que o irá substituir nos comandos do Benfica B, deixou "um abraço", definindo-o como "um grande treinador e uma pessoa da casa", que "vai fazer um trabalho excelente e continuar a fazer crescer estes jogadores".

Renato Paiva esteve 16 anos na formação, e confessou ter vontade de um dia treinar o Benfica, mas para já, só pensa "fazer um grande trabalho no Independiente", explicou ao jornal desportivo O Jogo.

Veríssimo esteve no Benfica B entre 2012 e 2019, tendo sido adjunto de Bruno Lage até à promoção de ambos à equipa principal, na época de 2018/19.

Agora, aos 43 anos, volta aos "bês" do Benfica, desta vez como treinador principal, para ocupar o lugar deixado por Renato Paiva.