Menina de dois anos dispara contra si mesma enquanto brinca com arma

Uma menina de dois anos, residente na cidade de Macon, no estado norte-americano da Georgia, disparou acidentalmente contra si mesma enquanto brincava com uma arma na véspera de Natal. Este incidente conduziu à prisão de um homem, pois as autoridades determinaram que a arma também havia sido roubada.

De acordo com a estação televisiva WXIA-TV. a criança descobriu a arma de fogo durante um convívio de Natal, num complexo de apartamentos na cidade de Macon e estava a brincar com a mesma quando disparou por volta das 15h30, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Xerife do Condado de Bibb.

A bala atingiu a cabeça da menina e esta foi transportada para o Navicent Health Medical Center, sendo que estava em estado crítico, na sexta-feira, e não foram avançados mais pormenores acerca do seu prognóstico clínico.

O incidente gerou dezenas de comentários na página do Facebook do Gabinete do Xerife do Condado de Bibb. “Orando por essa doce criança inocente e pela família que tem que suportar o conhecimento de tal tragédia”, escreveu uma pessoa. Outro internauta perguntou como o tiroteio poderia ter acontecido: “Ninguém estava a tomar conta da criança? Como é que teve acesso à arma?".