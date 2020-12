Sporting vence Belenenses SAD em jogo renhido

Bastaram quatro minutos para o Sporting ganhar vantagem num jogo que viria a ter uns primeiros 20 minutos cheios de emoção. Rapidamente o Belenenses SAD respondeu ao golo do Sporting, acabando por empatar a partida aos 14 minutos.

2 minutos depois, uma falta na área do Belenenses SAD deu uma oportunidade aos azuis e brancos, que chamaram Miguel Cardoso - que marcara o primeiro golo dos azuis e brancos minutos antes - para bater uma grande penalidade. O guarda-redes Adán negou, no entanto, o segundo golo à equipa de Belém.

Mas esta não seria a única grande penalidade da partida. Aos 23 minutos, Tiago Tomás caiu na área do Sporting e João Mário acudiu ao chamado para bater a grande penalidade, que se transformou no segundo golo dos leões de Alvalade.

O jogo teve um ritmo frenético na primeira metade, com uma sequência de golos e consequente ataque, tanto de parte da equipa de Petit como pelos leões.

Já no início da segunda parte do jogo, o Belenenses SAD fez aquecer as mãos de Adán, mas sem frutos, e seguiu-se um ritmo mais morno de jogo, com oportunidades dos dois lados.

A 15 minutos do fim da partida, Tomás RIbeiro esticou o seu braço e contactou com a bola, o que resultou num segundo cartão amarelo, que deixou o Belenenses SAD órfão de defesa central.

Com 10 jogadores em campo, a vida tornou-se mais difícil para a equipa da casa, mas aos 85 minutos, os ânimos exaltaram-se, com um golo do Belenses SAD que acabaria por ser anulado, com três jogadores da equipa em fora-de-jogo.

Os leões conseguiram, ainda assim, manter a série de bons jogos, acabando por vencer esta partida por duas bolas a uma perante o Belenenses SAD.