Arqueólogos descobriram snack bar romano

Debaixo das cinzas do Vesúvio, nas ruínas da cidade romana de Pompeia, arqueólogos descobriram um antigo thermopolium, o nome em latim para bancas de venda de comida quente na rua, o equivalente aos nossos modernos snack bars. Dentro das concavidades circulares de terracota do termopolium, os arqueólogos encontraram vestígios de comida com quase dois mil anos, preservados pela explosão vulcânica de 79 AC.

"Esta é uma descoberta extraordinária. É a primeira vez que estamos a escavar um thermopolium inteiro", declarou Massimo Ossana, diretor do parque arqueológico de Pompeia, num vídeo divulgado pela instituição.

O achado, descoberto na secção Regio V de Pompeia, que ainda não está aberta ao público, poderá dar pistas preciosas sobre a alimentação dos romanos. Foram encontrados vestígios de carne de porco e vaca, peixe e caracóis, um "testemunho da grande variedade de produtos animais usados para preparar pratos", acrescentou Valeria Amoretti, uma das arqueólogas responsável pelas escavações.

Na fronte do thermopolium, os arqueólogos também encontraram frescos em excelentes condições, imagens com cores garridas do que se pensa ser a comida vendida no estabelecimento, incluindo desenhos de duas galinhas e um pato virados de cabeça para baixo. Os documentos da época descrevem os thermopolium como locais em que os transeuntes compravam a comida e continuavam a caminhar, o equivalente à nossa fast food.

Muito mais pode estar por descobrir nas ruínas de Pompeia, onde viviam umas 13 mil pessoas antes de serem soterradas pela erupção do Vesúvio. Cerca de dois terços da cidade continuam por escavar, tendo sido declarada Património Mundial pela UNESCO, tornando-se numa das mais populares atrações turísticas italianas.