Chegam esta segunda-feira mais de 70 mil vacinas a Portugal

Esta segunda-feira deve chegar a Portugal mais um lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19, com 70.200 doses. Assim, até ao final do ano, o país já terá recebido 79.950 vacinas.

Recorde-se que o primeiro lote, com 9.750 doses, chegou a Portugal no sábado e foi administrado no domingo aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central. A primeira pessoa a ser vacinada foi o diretor do serviço de infecciologia do Hospital de São João, António Sarmento, de 65 anos.

O plano de vacinação prevê que sejam feitas 950 mil inoculações até abril em pessoas dos grupos prioritários, ou seja, utentes com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.