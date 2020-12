Vice-presidente do Brasil testou positivo à covid-19

Hamilton Mourão é o 14º membro do Governo do Brasil a contrair o novo coronavírus.

De acordo com o comunicado do gabinete do vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, 67 anos, testou positivo à covid-19 e vai ficar em isolamento profilático na sua residência oficial em Brasília.

É de referir que 14 dos 23 ministros do Governo de Jair Bolsonaro já estiveram infetados com o novo coronavírus, entre eles o membro que comanda a pasta da Saúde, Eduardo Pazuello, e também quem lidera a pasta da Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registou 344 mortes e mais 18.479 novos casos de infeção por covid-19. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro no domingo, o país já conta com 191.139 óbitos.