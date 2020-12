Confirma-se: lote com mais de 70 mil vacinas já chegou a Portugal

Ministra da Saúde, Marta Temido, assistiu ao inicio da vacinação no hospital Curry Cabral e apelidou a vacina de “sinal de esperança e de união de esforços para ultrapassar aquilo que ainda está por vir”. 4.828 profissionais de saúde já estão vacinados.

Com o arranque da vacinação no passado domingo, Portugal continua a distribuir e a iniciar a administração da vacina contra a covid-19 nos vários hospitais nesta segunda-feira. A ministra da Saúde acompanhou na manhã desta segunda-feira o começo da vacinação no hospital Curry Cabral em Lisboa, onde confirmou a chegada da segunda remessa de vacinas.

Ao contrário de Portugal, Espanha teve alguns “problemas logísticos” reportados pela Pfizer, que fizeram atrasar o arranque da vacinação.

Agora, Marta Temido já está no hospital Santa Maria e em declarações aos jornalistas revelou que já foram vacinados 4.828 profissionais de saúde.

