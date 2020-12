Já se conhece a ordem dos candidatos presidenciais no boletim de voto

Já se sabe a ordem pela qual vão aparecer os nomes dos candidatos a Presidente da República no boletim de voto: primeiro, Eduardo Batista, depois Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, segue-se Tiago Mayan, da Iniciativa Liberal, André Ventura, do Chega, o líder do RIR, Vitorino Silva, ou Tino de Rans, como é mais conhecido. Em sétimo lugar aparecerá o dirigente comunista João Ferreira e em último Ana Gomes.

Os juízes do Palácio Ratton têm até ao dia 4 de janeiro para verificar a elegibilidade das candidaturas, por exemplo, devem verificar se todas apresentam pelo menos 7.500 assinaturas validadas de cidadãos eleitores. Depois, vai existir um período de recurso por parte das candidaturas com irregularidades. A decisão final será tomada até 11 de janeiro.