Detetados 18 casos da nova estirpe da covid-19 na Madeira

Dos casos, 17 são viajantes provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo.

Foram detetados 18 casos da nova estirpe do novo coronavírus na Madeira, sendo que 17 são de viajantes provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao novo acesso à via rápida destinado apenas às viaturas da equipa médica de intervenção rápida (EMIR) e localizado no Pinheiro Grande, junto à Cancela, sediada no Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

Recorde-se que a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira confirmou, este domingo, ter detetado a presença da nova estirpe do SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, em viajantes que chegaram à região provenientes do Reino Unido.

"Na sequência da análise genética pedida pela Direção Regional de Saúde ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge a uma amostra de alguns casos positivos detetados na RAM [Região Autónoma da Madeira], foi confirmada a presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira", revelou a secretaria regional, sem especificar o número de pessoas infetadas com a nova estripe da covid-19 no arquipélago.

"Esta identificação só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira o qual permite rastrear, identificar e encaminhar para isolamento casos positivos, quando detetados", apontaram ainda as autoridades de saúde.

Por outro lado, Portugal continental ainda não tinha referido registo de nenhum casos da nova estripe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido. Já vários países vieram a público dizer que há casos da nova estripe, considerada mais contagiosa, no país, como é o caso do Japão, Espanha, França e Itália.