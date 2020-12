Lana Del Rey fratura braço ao andar de patins

Depois de anunciar “Chemtrails Over The Country Club” como próximo single e nome do novo álbum, que será lançado em janeiro de 2021, Lana Del Rey não vai terminar o ano da melhor forma.

Antes de gravar o videoclipe de umas das músicas do álbum, a cantora caiu a andar de patins e fraturou o braço esquerdo. “Quando tu vires o meu segundo vídeo deste álbum, não penses que pelo facto de estar a usar um gesso é simbólico para alguma coisa, exceto para mim porque ainda pensei que era uma patinadora profissional”, disse Lana Del Rey na sua publicação do Instagram.

Na rede social, a cantora publicou uma foto onde se vê o seu braço ao peito enquanto observa as prendas que a sua família lhe ofereceu. “De qualquer forma, a minha fratura não foi assim tão grave e combina com o meu novo boné. Obrigada à minha família linda pelos meus presentes”, agradeceu e elucidou a cantora norte-americana.

A música "Chemtrails Over The Country Club" já tem data marcada para 11 de janeiro e será a primeira do novo álbum que será lançado no próximo ano.

Veja aqui o teaser da música de Lana Del Rey: