Surpreendeu a família com bebé no Natal após ocultar que ia ser pai e o momento já é viral | Vídeo

"Oh meu Deus, é teu?"

Um homem surpreendeu os avós com a notícia de que tinha sido pai, ao aparecer com o filho recém-nascido em casa destes, no estado norte-americano da Georgia, depois de manter a gravidez em segredo.

Foi através do TikTok que Amanda McShane, a mãe do bebé, decidiu partilhar o momento em que o homem, Zach, entrou em casa dos avós com o bebé de ambos e a reação destes ao ver a criança pela primeira vez já tem mais de 20 milhões de visualizações.

"Trouxe algo para vocês", diz Zach à família, ao entrar na sala de jantar.

"Onde conseguiste isto?", pergunta o avô. "Oh meu Deus, é teu?", questiona a avó, visivelmente surpreendida. "Quem és tu?", acrescenta, dirigindo-se à mãe do bebé.

Depois de a mãe do bebé confirmar que o neto do casal é o pai da criança, a avó grita o seu nome e abraço-o. O momento rapidamente se tornou viral e os utilizadores rapidamente quiseram saber como é que o casal conseguiu esconder algo tão ‘grande’ da família.

Foi então que Amanda explicou que o vídeo agora partilhado foi filmado no Natal de 2018. Amanda ficou grávida depois de sair com Zach, o pai do bebé, mas os dois decidiram não continuar o relacionamento. Zach contou aos pais, mas manteve a notícia em segredo para os avós, porque tinha receio de “partir o coração da avó”.

Dois anos depois, Amanda revela que Zach continua a fazer parte da vida do bebé, bem como a sua família.