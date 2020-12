Circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa esteve interrompida devido a doença súbita de passageiro

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida desde as 15h40, devido à doença súbita de um passageiro no interior de um comboio na estação de São Sebastião, de acordo com declarações da empresa à Lusa.

Às 16h30, fonte do Metropolitano de Lisboa disse que às 16:15 a circulação entre as estações de S. Sebastião e Reboleira já tinha voltado ao normal, no entanto a ligação manteve-se interrompida entre S. Sebastião e Santa Apolónia.

A circulação já foi normalizada.

Até ao momento, a empresa não falou sobre o doente, qual a doença em questão e como foi resolvida a questão.

Notícia atualizada ás 18h49