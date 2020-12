Já morreram mais de 50 mil pessoas em Espanha devido à covid-19

Espanha ultrapassou, esta segunda-feira, a barreira das 50 mil vítimas mortais por covid-19, depois de registar quase 300 mortes devido ao novo coronavírus nos últimos dias.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde espanhol, divulgados esta segunda-feira, ocorreram mais 298 mortes no país associadas à doença, aumentando para 50.122 o total de vítimas mortais desde o início da pandemia.

Os dados revelam ainda que foram diagnosticados 24.462 novos casos de infeção. Espanha soma um total acumulado de 1.879.413 infetados.

De realçar que a última atualização de dados no país tinha sido feita na quinta-feira. Assim, os dados divulgados esta segunda-feira dizem respeito a sexta-feira e ao fim de semana.