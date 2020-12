Júlia Pinheiro partilha fotografia rara do seu casamento: "Completam-se hoje 35 anos"

Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, completam esta segunda-feira, 28 de dezembro, 35 anos de casamento, e a apresentadora fez questão de assinalar a data nas suas redes sociais com uma fotografia rara desse dia.

"28 de Dezembro de 1985. Foi apoiada no braço do meu avô que eu parti para a grande aventura do casamento. A Sofia, a filha que a vida me deu, segurava encantada a cauda do vestido. A noiva tinha 23 anos. O noivo 28. Completam-se hoje 35 anos. E parece que foram 35 segundos", começou por escrever a apresentadora na legenda da imagem partilhada no Instagram.

"Hoje, comemoramos com um almoço na praia, rosas de manhã e ao jantar estaremos sozinhos. Sem descendentes. Hoje, é para continuar a namorar", acrescentou.

Recorde-se que Sofia é a filha mais velha de Rui Pêgo. O casal tem ainda três filhos em comum - Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde.