Cuidar dos indesejados

Por Roberto Knight Cavaleiro, aposentado

Os idosos podem ser rabugentos, desinteressantes, intransigentes, fedorentos, dementes, enganadores e geralmente inadequados para o propósito. Eu sei porque, aos 88 anos, admito ter compartilhado pelo menos um destes atributos infelizes.

Por volta dos setenta anos de idade, entramos involuntariamente no que é eufemisticamente chamado de ‘zona crepuscular’, quando o corpo e a mente ficam mais lentos e o nosso comportamento torna-se imprevisível. É então que devemos enfrentar a realidade de que em breve, senão já, precisaremos de ajuda para realizar as tarefas diárias da vida.

A nossa escolha (ou a dos nossos amigos e parentes) limita-se a ficar em casa com a ajuda paga de ‘cuidadores’ ou entrar em instituições como hospícios, sanatórios, asilos e lares.

Muito antes do surto do coronavírus, a indústria de cuidados (seja estatal, social ou privada) foi muito difamada por falta de devida diligência para com uma clientela cativa em desvantagem. Os setores públicos lutaram com orçamentos miseráveis para fornecer o mínimo de serviços possíveis para a sobrevivência, realizados por uma equipa bem-intencionada, mas mal paga e subqualificada. O setor privado era obrigado a alcançar para os seus proprietários, em sua maioria corporativos, um lucro desejável, atraindo uma classe de pacientes mais rica, mas muitas vezes menos saudável, através do fornecimento de equipamento médico de última geração e equipa de enfermagem especializada.

As séries de televisão e a publicidade apresentam uma imagem irreal, mas feliz, dos ‘jovens velhos’ desfrutando de uma aposentação confortável com boa comida, atividades culturais e desportivas e até aventuras românticas. Mas as recentes revelações de ‘instalações’ decrépitas, exemplificadas pelo Lar de Reguengos de Monsaraz, mostram a verdade de um sistema apavorante de salas de espera dilapidadas para a morte, nas quais os infelizes foram confinados como sendo a única solução para um problema caquético inevitável. Fora da vista; fora da mente.

A turbulência socioeconómica dos últimos trinta anos resultou numa mudança radical de atitudes da geração Millennials em relação ao envelhecimento. A desintegração da vida familiar tradicional destruiu muito do antigo padrão de pais idosos serem cuidados em casa. A maioria das crianças nasceu fora do casamento e espalhou-se pelos quatro cantos do globo com a economia de mercado. Eles têm pouca motivação para fornecer o sustento dos idosos quando o seu próprio futuro está ameaçado pela pobreza e negligência.

O valor médio para acomodação em lares de idosos agora é de € 3.000 por pessoa por mês e, dependendo do grau de incapacidade, oscila para o triplo desse valor durante os dias terminais. As pensões fixas financiadas pelo Estado e pelo empregador são lamentavelmente inadequadas para atender a esses pagamentos. A única solução para a maioria é liquidar os pequenos investimentos de uma vida que possam ter feito e vender ou hipotecar a antiga casa – para grande consternação dos futuros beneficiários.

Exceto para a elite privilegiada e rica, o sistema capitalista nunca fornecerá uma solução justa para o problema económico de financiar a longevidade. Na verdade, o início da covid-19 e a alta taxa de mortalidade associada entre os maiores de 70 anos foi cogitada por alguns como prova da necessidade de introduzir a eutanásia e aplicar a eugenia para reduzir uma população improdutiva.

Sem uma presença política ou a capacidade de organizar lobbies, há pouco que os idosos possam fazer para pressionar uma mudança na sua terrível situação. Na melhor das hipóteses, deve-se tentar permanecer independente o máximo possível, não entrando no sistema atual de morte assistida, mesmo que isso signifique inconveniência física. Uma extensão das ‘Brigadas de Intervenção Rápida’ do estado para fornecer atenção médica essencial em viagens poderia ser uma grande ajuda para evitar os custos e o sofrimento do confinamento em grupos concentrados.

E, mais importante, as habilidades intelectuais contínuas dos aposentados devem ser exercidas pelo incentivo à atividade profissional e cultural; incluindo a redação de ensaios como este.