Violam recolher obrigatório e agridem agentes da PSP em Viseu

Uma mulher e um homem, de 39 e 33 anos, respetivamente, foram detidos pela PSP, durante a madrugada de quinta-feira, em Viseu, por serem suspeitos da prática dos crimes de ofensas à integridade física qualificada a agente de autoridade, injúrias, ameaças e desobediência.

Num comunicado citado pela agência Lusa, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viseu, revela que as detenções ocorreram depois de a força de segurança receber um alerta para "uma desordem entre vários cidadãos", que "foram advertidos" para irem para as suas casas, "uma vez que não apresentaram qualquer tipo de justificação para se encontrarem na via pública fora do horário permitido para permanência/circulação de pessoas na via pública, decretado pelo estado de emergência".

Segundo a mesma nota, uma hora depois, "ambos os suspeitos permaneciam na via pública não apresentando novamente justificação, sendo alertados para a ilicitude da sua conduta". Contudo, "não acataram as ordens de recolher obrigatório em vigor pelo que foram detidos pelo crime de desobediência".

"No decorrer da detenção os suspeitos adotaram uma postura hostil com injurias, ameaças e agressões aos agentes policiais", acrescenta a PSP.

Segundo a força de segurança, "um polícia teve de receber tratamento hospitalar".

Os detidos já foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de Viseu.