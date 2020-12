Jovem de 26 anos apanhado pela GNR a ameaçar mãe e irmã de morte com machada e navalha

Agressor destruiu ainda as portas da habitação, de forma a intimidar as vítimas.

Um homem, de 26 anos, foi detido em flagrante pela GNR, no passado dia 25 de dezembro, por violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local “onde verificaram que o suspeito tinha injuriado e ameaçado de morte, com recurso a uma machada e uma navalha, a mãe de 46 anos e a irmã de 12 anos”.

“O agressor destruiu ainda as portas da habitação, de forma a intimidar as vítimas. Perante a presença dos militares, tentou encetar a fuga, tendo sido intercetado e detido. Os objetos utilizados para as ameaças foram apreendidos”, informa a mesma nota.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Seia, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.