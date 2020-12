Efemérides de 29 de dezembro

1864 Foi posto à venda, em Lisboa, há 156 anos, o primeiro número do Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho (1835-89), matutino e de referência em Portugal.

1891 O inventor e empresário norte-americano Thomas Edison (1847-1931) obteve há 129 anos a patente da rádio sem fios.

1895 Gungunhana (1850-1906, a reinar desde 1884) e último imperador de Gaza, também último também da dinastia Jamine, cognominado ‘Leão de Gaza’, foi preso há 125 anos em Chaimite por Mouzinho de Albuquerque – vindo a morrer na Ilha Terceira, Açores.

1911 Sun Yat-sen (1886-1925) tornou-se há 109 anos o primeiro Presidente da República da China – cargo que exerceria apenas alguns meses antes de ser afastado pelos comunistas.

1946 O funeral do médico e cientista Abel Salazar (n.1889), no Porto, há 71 anos, transformou-se numa manifestação de protesto contra a ditadura do Estado Novo.

1950 A Comissão Inter-Associações, a Associação Académica de Coimbra e a Comissão Provisória do Porto contestaram há 70 anos a proibição da Semana Universitária e do Congresso Nacional de Estudantes, cuja realização não foi autorizada pelo Governo de Oliveira Salazar.

1959 Foi inaugurado há 71 anos o Metropolitano de Lisboa, então constituído apenas por duas linhas.

2012 Uma fotografia do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, tirada pelo empresário e fotógrafo Francisco Salgueiro (n.1974) venceu o concurso de fotografia do maior site norte-americano dedicado à cultura digital, social media e tecnologia.

2015 O Ministério do Ambiente afirmou há 5 anos ter encontrado alguns indícios de ilegalidade nos processos de subconcessão dos transportes, decidida pelo Governo de Pedro Passos Coelho, o que acabou por vir a ajudar a reversão dos contratos.

2016 A Autoridade para as Condições do Trabalho anunciou há 4 anos que durante 2016, dezassete empresas foram processadas por assédio moral.

2019 Morreu há 1 ano na Tanzânia, na reserva natural de Ngorongoro, a fêmea de rinoceronte negro más velha do mundo ,com 57 anos.