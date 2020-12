Guerra aberta entre Cardi B e...Porquinha Peppa

Cardi B confessou esta segunda-feira que não está feliz com as atitudes da filha, Kulture, de dois anos, que se tem inspirado nos desenhos animados da Porquinha Peppa.

Uma vez que o desenho animado aparece várias vezes a saltar em poças de água, a criança imita a boneca e acaba por sujar as suas botas da UGG, uma marca cara.

“A minha bebé tem visto a porquinha Peppa e agora sempre que vê uma poça de água quer saltar para cima dela. Essa m*rda deixa-me tão chateada! Estraga as Ugg...Porquinha Peppa, conta os teus dias!”, escreveu a rapper de 28 anos no Twitter.

My baby been watching peppa pig 🐷 and now Everytime she sees a wetpuddle she wants to stomp on top of it 😒😒That shit gets me so tight ! FuCkin up her uggs......Deum you peppa pig ...COUNT YOUR FUCKIN DAYS!🤬