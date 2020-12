Roma de Paulo Fonseca de olhos postos em Otávio

O jogador brasileiro do FC Porto ainda não renovou contrato com os azuis e brancos, e a AS Roma já tem interesse.

Foi notícia no jornal desportivo italiano Corriere dello Sport, que afirma que a Roma vai procurar reforços no mercado de janeiro, e procura trazer Otávio, de 25 anos, para o seu plantel.

O médio brasileiro recebeu uma série de elogios do jornal italiano, que afirma que "lê muito bem os movimentos dos companheiros de equipa, encontra espaços aparentemente impossíveis e adora driblar". "Em suma, o médio perfeito para Paulo Fonseca", remata o jornal.

A relação entre o FC Porto e Otávio tem data de fim marcada para o 30 de junho de 2021. Avaliado, segundo o Corriere dello Sport, em 18 milhões de euros, passa a fazer parte da lista de desejados de Paulo Fonseca, a quem se vai juntar o português Tiago Pinto, diretor desportivo do Benfica, que passará a execer funções no clube.

A transferência não será, provavelmente, em janeiro de 2021, mas sim em junho, após o fim do contrato - caso não seja renovado -, de maneira a que o brasileiro possa mudar-se para a AS Roma a custo zero.

Recorde-se que o jogador do FC Porto foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF. Em causa estiveram as acusações do jogador no final da partida que viu os dragões vencer a Taça de Portugal. Otávio acusou os árbitros de terem favorecido o Benfica, dizendo que "o Benfica jogou com mais três". "Mas o árbitro podia fazer o que quisesse que ganhávamos", rematou ainda.