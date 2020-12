Governo assegura que vacina da covid-19 é eficaz contra a nova estirpe do vírus

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu, esta terça-feira, que a vacina da covid-19 é eficaz contra a nova estirpe do SARS-CoV-2.

O governante, que esteve no Hospital do Espírito Santo de Évora, a acompanhar o primeiro dia de vacinação contra a covid-19 na região, defendeu que a vacina é “efetiva para essa e outras variantes” do vírus.

Questionado sobre o incidente ocorrido entre PSP e GNR relacionado com o transporte da vacina, esta segunda-feira à noite, em Évora, Sales desvalorizou o sucedido e destacou que o importante é o início da vacinação contra a covid-19, que é "uma luz ao fundo do túnel".

"Eu acho que nenhuma imagem deslustra aquilo que tem, de facto, sido muito importante" neste processo, "que é a luz ao fundo do túnel que é a vacina e, neste caso particular, a vacina aos nossos profissionais de Saúde", afirmou o secretário de Estado, lembrando que o Governo já abriu um inquérito aos incidentes.