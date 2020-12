Vendas no comércio a retalho caem 5,1% em novembro

As vendas no comércio a retalho diminuíram 5,1%% em novembro, face a igual mês do ano anterior, uma queda superior à de 0,4% registada em outubro, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de -4,2%, 0,8% e -5,3%, respetivamente (variações de -3,4%, 0,2% e -4,8% em outubro, pela mesma ordem).



A variação em cadeia do índice agregado situou-se em -3,2% (1,7% em outubro). Os agrupamento de Produtos Alimentares e Produtos não Alimentares passaram de variações de 3,2% e 0,5% em outubro, para -2,3% e -4,0%, respetivamente, em novembro.