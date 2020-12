Prepare-se para uma passagem de ano com chuva, neve e (muito) frio

O tempo frio veio para ficar e deverá prologar-se ao longo dos próximos dias. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a entrada em 2021 deverá ficar marcada por baixas temperaturas, mas também pela chuva.

Segundo o IPMA, quarta-feira, dia 30 de dezembro, são esperados períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, e há ainda possibilidade de queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude. A previsão aponta para vento mais intenso nas terras altas e litoral oeste e para uma pequena descida da temperatura mínima em todo o país.

Neste dia a temperatura máxima vai variar entre os 14 graus, em Faro, e os 3 graus, na Guarda. Já a temperatura mínima vai variar entre os 5 graus, em Lisboa, e os -2 graus na Guarda. De realçar que também os distritos de Vila Real e Viseu vão ser atingidos valores negativos (-1).

No dia de passagem de ano, 31 de dezembro, quinta-feira, a previsão do IPMA aponta para períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, nas regiões Norte e Centro, mais frequentes no litoral, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, estendendo-se à região Sul a partir do final da tarde. Queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude nas regiões Norte e Centro, descendo a cota para os 800/1000 metros de altitude a partir do final da tarde. É ainda esperada uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro, mas o frio irá manter-se.

A temperatura máxima vai variar entre os 15 graus, em Faro, e os 5 graus, na Guarda. A temperatura mínima vai oscilar entre os 7 graus, no Porto, e os -1, na Guarda. Castelo Branco e Bragança vão chegar aos zero graus.

No dia de Ano Novo, 1 de janeiro, o IPMA prevê períodos de chuva fraca na região Sul até início da manhã, e regime de aguaceiros pouco frequentes nas regiões Norte e Centro, em particular a norte de Montejunto-Estrela, onde poderão ser ocasionalmente de granizo. Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoadas nas regiões Norte e Centro e é esperada uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima e nas regiões Norte e Centro.