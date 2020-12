Afinal com "apenas" 150 convidados, festa de Neymar tem "todas as licenças necessárias" para acontecer

Promotora de evento de fim de anos garante que festa decorre com todas as autorizações necessárias.

Afinal a festa de fim de ano planeada por Neymar não vai contar com a presença de 500 convidados, mas sim 150, informou a agência de promoção de eventos Fábrica, organizadora da festa em comunicado.

A festa, que já está a ser apelidada de “Neymarpalooza”, tendo como referência o grande festival de música Lollapalooza, com uma duração de cinco dias a começar a 25 de dezembro, tem sido fortemente criticada por se realizar em plena pandemia e por, primeiramente, ter sido noticiado que estariam presente 500 pessoas.

A promotora já veio garantir que o evento "acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização" em Mangaritiba, no Rio de Janeiro, onde o jogador tem uma mansão, onde terá mandado construir uma discoteca subterrânea com isolamento sonoro.

Apesar de o comunicado não mencionar Neymar, fala num “evento privado, com acesso exclusivo para convidados e para o qual não foram vendidas entradas”.

Mas algumas modelos e celebridades optaram por quebrar o mistério à volta desta festa, uma vez que partilharam fotografias vestidas a rigor, dando conta que estavam na festa, exibindo uma pulseira azul para entrar no evento. No entanto, não é suposto que os convidados entrem com telemóveis ou câmaras fotográficas.