Chrissy Teigen fez um piercing e correu mal

Chrissy Teigen decidiu acabar o ano com uma ligeira mudança de visual: um piercing no nariz. Tudo teria corrido bem se a pessoa que lhe fez o piercing tivesse feito bem o furo. “Como é que é possível errar? É um buraco no nariz”, apontou a apresentadora de televisão no Twitter.

A esposa de John Legend partilhou nas redes sociais a tentativa falhada do piercing, dizendo que assim que o fez “caiu e sarou" porque a pessoa o "fez mal".

“Como é que é possível errar? É um buraco no nariz. É como a piada de trenó de Jerry Seinfeld. É impossível errar”, disse, referindo-se a uma piada na série de televisão Seinfield.

“Está fora e curado, vocês não têm que continuar a ser idiotas, obrigado, farei melhor da próxima vez por vocês, eu prometo !! Vocês, doces anjinhos, nunca param de me surpreender”, disse Chrissy Teigen, uma vez que alguns utilizadores aproveitaram para brincar com a situação.

Atualmente numa viagem, Chrissy pretende refazer o piercing quando regressar.

So I did this today and it immediately fell out and healed the second she left because she did it wrong lmao pic.twitter.com/PnzjtzFcb5 — chrissy teigen (@chrissyteigen) December 29, 2020

It’s out and healed you don’t have to keep being assholes thanks I’ll do it better next time for you I promise!! U sweet little angels never cease to surprise me — chrissy teigen (@chrissyteigen) December 29, 2020