Benfica recebe Portimonense e procura acabar 2020 mais perto da liderança

As águias vão receber os algarvios na última jornada de 2020, a 5 pontos de distância do Sporting.

O Benfica precisa de vencer a partida de terça-feira para se manter na luta pelo primeiro lugar da Primeira Liga. No topo está o Sporting, com 29 pontos, que vem de uma série de bons resultados, como a vitória perante o Belenenses no Jamor por duas bolas a uma.

O Portimonense, por outro lado, está no último lugar da tabela, tendo marcado só seis golos no decorrer da temporada, e vendo cada vez mais longe a manutenção na primeira divisão.

Os encarnados vêm de perder a Supertaça Cândido de Oliveira com o Futebol Clube do Porto, pelo que esta partida poderá ser uma forma de se recuperarem e se manterem na luta pelo título da Primeira Liga.

A equipa de Jorge Jesus tem sofrido fortemente com infeções pelo novo coronavírus, tendo cinco jogadores infetados, e que portanto não poderão jogar contra o Portimonense. São eles João Ferreira, Seferovic, Gonçalo Ramos, Pizzi e Jardel. À lista de indisponíveis juntam-se ainda Gabriel e André Almeida, que estão lesionados.

A partida está marcada para as 18h00, no Estádio da Luz.