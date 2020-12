Vitória de Guimarães recebe FC Porto para último jogo do ano

Na passada quarta-feira, o Futebol Clube do Porto venceu, em Aveiro, a Supertaça Cândido de Oliveira, batendo o Benfica por duas bolas a zero. Agora, o desafio é perante o Vitória Sport Clube, onde joga o antigo azul e branco Ricardo Quaresma.

Na mira estão os três pontos, que podem assegurar que o Porto acabe 2020, pelo menos, no terceiro lugar da tabela. Mas a mesma intenção têm os vimaranenses, que estão a três pontos do FC Porto, e querem encurtar essa distância.

O grande destaque do jogo vai para a presença de Ricardo Quaresma, que jogou durante vários anos no FC Porto e está no Vitória desde setembro de 2020.

Na antevisão do jogo, Quaresma não deixou dúvidas sobre a preparação da equipa: "A equipa está com muita vontade, com muita alegria porque as vitórias dão essa confiança, dão essa boa disposição. Estamos preparados para o que aí vem, neste caso o jogo com o FC Porto, um jogo complicado contra uma grande equipa e sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para poder ganhar os três pontos, que é o que nos interessa. É para isso que vamos trabalhar nestes dias, para que possamos chegar ao jogo e sairmos de lá felizes."

Já Sérgio Conceição foi claro, deixando atrás os festejos da Supertaça: "É uma prova de maturidade perceber que foi um jogo que valeu um título, mas já passou. Agora, vamos olhar para este desafio com o Vitória como o mais importante, e que pode ser relevante para a conquista do título. Temos de o ganhar para depois perceber isso, olhando para este jogo como mais uma final."

O Guimarães tem nas costas uma série de três vitórias seguidas, pelo que o FC Porto terá um difícil teste pela frente, com Mbemba em dúvida, e sem Mbaye, Marcano e Otávio, que foi castigado por dois jogos por ter feito acusações à equipa de arbitragem que apitou a final da Supertaça.

A partida entre o FC Porto, que não sofre golos fora de casa há quatro partidas, e o Vitória Sport Clube está marcada para terça-feira, a partir das 21h00, no Estádio D. Afonso Henriques.