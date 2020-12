Reino Unido bate recorde diário de novos casos pelo segundo dia consecutivo

O Reino Unido bateu, pelo segundo dia consecutivo, o recorde diário de novos casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registou 53.135 novos casos, aumentando para 2.382.865 o total acumulado de infetados no Reino Unido desde o início da pandemia.

Já ontem, segunda-feira, o país tinha registado um novo máximo diário de casos, depois de serem detetadas 41.385 infeções. Hoje, esse número ficou para trás com uma subida considerável no registo diário de novos diagnósticos. Um crescimento que desperta “extrema preocupação”, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

Os dados divulgados esta terça-feira dão ainda conta de mais 414 mortes associadas à doença. O Reino Unido regista já mais de 79 mil vítimas mortais devido à covid-19.