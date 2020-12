Parlamento trava substituição de André Ventura

Deputado do Chega pediu suspensão do mandato para fazer campanha. PS, PSD, BE e PCP votaram contra.

O pedido de André Ventura para suspender o mandato foi chumbado.

PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra o parecer do deputado João Almeida que apontava para a substituição do líder do Chega durante a campanha eleitoral para as presidenciais. A favor manifestaram-se o CDS, PAN e os deputados do PS Jorge Lacão e Isabel Oneto.

A comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados vai voltar a reunir-se no dia 5 de janeiro para analisar novo parecer que será feito por um deputado a indicar pelo PS.

O assunto não é, porém, consensual entre os socialistas. Pedro Delgado Alves, que falou em nome do PS, defendeu que a Assembleia da República “não pode inverter as suas regras” e lembrou que o deputado do Chega pode participar na campanha “através da via da justificação de faltas”.

Uma posição apoiada pela deputada Isabel Moreira que considerou a pretensão de André Ventura “ilegal”.

Jorge Lacão e Isabel Oneto manifestaram-se a favor da suspensão e substituição de Ventura. “A Assembleia da República não quer uma cadeira vazia”, disse Jorge Lacão.