Sevilla de Lopetegui acaba 2020 nos primeiros cinco

O Sevilla bateu o Villareal por duas bolas a zero, com golos de Lucas Ocampos e Youssef En-Nesyri.

O ano civil não podia ter acabado de melhor maneira para Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto. Ao comando do Sevilla, viu Lucas Ocampos acertar no fundo da baliza do Villareal, logo aos oito minutos de jogo, numa grande penalidade.

Mas os golos não ficariam por aí. Já no segundo tempo, Ocampos brilhou e assistiu Youssef En-Nesyri, que bateu Sergio Asenjo e fez o dois a zero para a equipa do Sevilla.

O resultado manteve-se até ao final da partida, com a baliza de Yassine Bounou a manter-se inviolável.

Com este resultado, o Sevilla vai entrar em 2021 no 'top 5' da Liga Santander, com dois jogos em falta e 26 pontos, o que coloca a equipa num empate com o Real Sociedade e o Villareal.