Registados quase oito mil novos casos de covid-19 em Espanha

As autoridades de saúde espanholas sublinharam que os números podem não ser tão assertivos devido à epoca festiva que o país atravessa.

Foram registados 7.848 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Espanha. No total já foram infetadas 1.893.502 pessoas desde o início da pandemia no país.

Foram ainda confirmados mais 320 óbitos no país, um número superior ao dia anterior (298). Espanha já contabiliza 50.442 mortes desde o início da crise pandémica.

As autoridades de saúde espanholas sublinharam que os números podem não ser tão assertivos devido à época festiva que o país atravessa, com a celebração do Natal, que levou a atrasos nas notificações de infeções.