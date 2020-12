Etiqueta Moderna nas Viagens

Por Vasco Ribeiro

Quando viaja, viaja com etiqueta ou sem ela? Se quer ser um bom viajante, então saiba que deve levar a etiqueta sempre consigo! Não são só as malas e bagagens que viajam consigo, os seus hábitos, rotinas e costumes também.

Na hora de viajar, escolha viajar com etiqueta moderna e verá que tirará maior proveito da experiência da sua viagem.

Confira as 8 regras de etiqueta moderna que todo o viajante dos tempos modernos deve colocar em prática durante todo ano:

1. Roupa de viagem

Dependendo do motivo principal da sua viagem – férias/lazer ou negócios/trabalho – deve adaptar o tipo de roupa de viagem que pretende levar. Aproprie a sua indumentária de viagem tanto maior quanto maior for a diferença cultural existente no país destino.

2. Malas e bagagens nos bancos das zonas de espera

Ocupe os bancos com as suas malas e bagagens se houver bastantes assentos livres, de forma a que não haja ninguém que tenha de ficar de pé por não o querer incomodar.

3. Ocupar os apoios de braço

Quem tem direito a ocupar os apoios, direito e esquerdo, do lugar de um meio de transporte (avião, comboio, autocarro, etc.) é o passageiro do meio, pois é, dos três, aquele que menos espaço tem, compensando-se assim a sua menor falta de espaço.

4. Inclinar os bancos

Tenha os motivos que tiver (cansaço, saturação, motivos de saúde) antes de pensar em inclinar o seu banco um pouco para trás peça delicadamente ao passageiro de trás se isso o incomoda e se lhe dá autorização para o fazer.

5. Oferecer o seu lugar

Fica-lhe bem oferecer o seu lugar a um idoso, grávida, criança, uma pessoa com mobilidade reduzida ou alguma deficiência física/motora.

6. Moderar o volume de voz e da música em público

Mantenha discrição nas conversas que tem com alguém dentro e fora dos meios de transporte que usa (avião, comboio, autocarro, etc.).

7. Movimentos moderados

Contenha o movimento dos braços enquanto lê e não leia um livro, jornal ou revista em voz alta nem como se estivesse a orar ou rezar.

8. Dar gorjeta: onde, quando, quanto e porquê

O ato de dar gorjeta varia entre países e o valor da gorjeta idem, tal como o tipo de situações mais indicadas para o efeito e determinados países em que dar gorjeta é uma imposição.