Lil Pump banido de companhia aérea depois de recusar utilizar máscara durante voo

O rapper Lil Pump foi banido da companhia aérea norte-americana JetBlue depois de se ter recusado a usar uma máscara durante um voo.

O apoianto do ainda Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou a máscara durante um voo que fazia ligação entre Fort Lauderdale e Los Angeles e quando foi interpelado por membros da tripulação, que lhe pediram para voltar a colocar máscara, uma medida imposta pelas autoridades de saúde para impedir a propagação da covid-19, o músico recusou-se e começou a discutir com os colaboradores da companhia.

Quando chegou a Los Angeles, Lil Pump foi confrontado pelas autoridades mas não chegou a ser detido. Mais tarde, lançou um vídeo no Instagram onde criticou a atuação da JetBlue e disse que o "coronavírus é falso".

DAILY DOSE OF STUPID: Rapper Lil Pimp—formerly known as Lil Pump—posts video saying he’s not wearing a mask in 2021 and that COVID is fake. It’s unclear whether Lil Pimp has been reading from the “Jake Paul Book Of Medicine” pic.twitter.com/VFQXkd5AV1