Vacinação em lares de idosos começa na próxima semana

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez um ponto de situação sobre o Plano de Vacinação, iniciado no último domingo, dia 27 de dezembro, e disse que já foram vacinados 16.701 profissionais de saúde até às 18h00 desta terça-feira, um número que "ultrapassa aquilo que teriam sido as doses que chegaram no dia 26" e que "reflete já aquilo que foram as doses chegadas ontem e que começaram hoje a ser administradas".

Recorde-se que a diretora-geral da Saúde disse, esta terça-feira, durante a conferência da Direção-Geral da Saúde (DGS) que já tinham sido vacinados 7.585 profissionais de saúde nos últimos dois dias. Já Marta Temido tinha anunciado que a vacina contra o novo vírus tinha sido administrada a 4.828 profissionais no domingo.

Marta Temido anunciou ainda que a vacinação em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) contra o novo coronavírus vai ter início na semana que vem, nos concelhos onde há maior incidência de covid-19, logo em 25 concelhos onde se registaram mais de 950 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. "Como sabem, está prevista uma entrega de vacinas Pfizer na semana que se inicia a 4 de janeiro e, nesse momento, iremos não só prosseguir a vacinação de profissionais de saúde como avançar para a vacinação em ERPI", frisou Marta Temido.

Segundo a ministra da Saúde, estes 25 municípios têm cerca de 150 ERPI e estruturas da rede de cuidados continuados, onde se iniciará a vacinação no princípio da semana.